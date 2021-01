Nardo Filippetti apre un master in Deputy Management

Formare nuovi talenti da inserire nelle strutture ricettive a fianco della direzione d’hotel. Nasce con questo obiettivo il master in Deputy Management con la Digital Business School w.academy. Tra i nomi coinvolti nell’operazione, Nardo Filippetti (nella foto), patron di Lindbergh Hotels e precedentemente di Eden Viaggi. Al suo fianco anche Lanfranco Beleggia, che parendo da Brosway ha creato una propria collezione ricettiva e Guido Guidi, ceo di The Begin Hotels.

“Questo è il momento di costruire e per farlo servono competenze - spiega Nardo Filippetti -. A differenza di tanti altri corsi, magari anche più conosciuti, il master in Deputy Management è stato progettato ascoltando le nostre esigenze. Ha un taglio fortemente operativo”.



Lo stesso Filippetti, una volta terminata l’operazione, ospiterà i nuovi manager sue strutture tra Marche, Sicilia, Sardegna e Umbria.



Il corso prevede un totale di 272 ore di formazione oltre a un training on the job retribuito di 5 mesi.