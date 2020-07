World Explorer, al via la campagna #backtoexplore

Si chiama #backtoexplore la campagna promozionale con la quale World Explorer punta a stimolare la ripartenza del mercato attraverso una serie di incentivi per le partenze della stagione invernale, comprese quelle di Natale e Capodanno.

Chi prenota un viaggio entro il 30 ottobre 2020 per partenze fino a giugno 2021 avrà la possibilità di annullare la partenza fino a trenta giorni prima senza penale. “Dopo aver lanciato in questi mesi varie iniziative (webinar, piano editoriale, portale agenti) – commenta il titolare Alessandro Simonetti (nella foto) -, abbiamo studiato e messo in atto una campagna promozionale estremamente duttile che potesse rispondere all'incertezza che sta colpendo il comparto turistico”.



Inclusi nella formula sono previsti assistenza in viaggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7; nessun acconto e saldo a 30 giorni dalla data di partenza e cancellazioni per effetto di restrizioni dovuto al covid-19 senza penali o voucher.