World Explorer: sul portale contenuti digitali pronti all'uso per gli adv

È un vero e proprio piano editoriale pronto all’uso quello che World Explorer Travel Agent Club, il nuovissimo portale del gruppo World Explorer, fornisce alle 500 agenzie iscritte che abbiano bisogno di consiglio sulla strategia social da seguire in questo terribile momento di crisi.

Strumenti pratici e consigli utili

I dettaglianti hanno a disposizione strumenti pratici come locandine, album fotografici e post pronti per la condivisione, compresi istruzioni per l’uso, date e orari di programmazione. Hanno inoltre la possibilità di accedere a consigli e suggerimenti concreti sulle strategie di comunicazione da seguire in questa prima fase, dal 15 al 29 maggio. “L’ultima cosa che un’agenzia dovrebbe fare in questo momento è oscurare se stessa e restare a guardare - afferma Claudio Benvegnù, Sales and Marketing Specialist ed ideatore del progetto Travel Agent Club (nella foto) -. L’obiettivo del nostro programma è proprio quello di gettare le basi per essere più incisivi e riconoscibili una volta che il mercato del turismo riprenderà a pieno regime”.



Foto e video ispirazionali

La prima fase si concentrerà, dunque, sull’ispirazione e sul concetto di viaggiare da casa attraverso l’utilizzo di post con webcam, foto e video ispirazionali, tour virtuali con Google Maps, iniziative interattive così da aumentare la brand reputation dell’agenzia mediante l’utilizzo del materiale fotografico dei clienti.



Queste saranno le basi che, secondo l’operatore milanese, prepareranno le agenzie in maniera ottimale al ritorno alla vendita dei pacchetti di viaggio nelle prossime settimane. “È diventata fondamentale - conclude Benvegnù - una continuità nella presenza sui social network, affiancata ad un efficace storytelling capace di attrarre l’attenzione del cliente. I contenuti digitali del nostro portale sono studiati per mantenere il contatto con la clientela, nell’attesa della riapertura delle frontiere”.