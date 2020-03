di Isabella Cattoni

A circa un mese dallo scoppio dell’emergenza coronavirus, i tour operator cominciano a tirare le fila delle azioni messe in campo e cercano di mettere a punto una strategia che li traghetti nel ‘dopo’ senza lasciare troppe perdite sul terreno.

La fase dei rimpatri può dirsi quasi conclusa, le pratiche per spostamenti e cancellazioni dei viaggi di quanti avevano già prenotato procedono spedite anche in modalità smart working e i t.o. hanno riorganizzato l’attività per resistere a questo momento. O magari per sfruttarlo, concedendosi quelle attività che abitualmente, specie in questo periodo di corsa all’estate, non era possibile realizzare.



Le Academy di Quality Group

È il caso per esempio di Quality Group, che sfrutta il momento per un ambizioso progetto di formazione a distanza che impegnerà gli agenti di viaggi fino al 29 maggio per poi essere ripetuto con un format analogo dai primi di settembre.

“Il nostro progetto di Academy online prevede 108 appuntamenti, che potrebbero arrivare a 130 – conferma il direttore commerciale, Marco Peci -. Proporremo 8-10 incontri a settimana, che coinvolgeranno 55 oratori, fra i quali 22 nostri product manager più altre figure come i nostri residenti in loco, i corrispondenti, le guide, i rappresentanti degli enti del turismo”.

Tre le tipologie di incontri virtuali in programma. Accanto al classici webinar di 45 minuti, previsti alle 9,30 e alle 13, si terranno altri due momenti, il Caffè a… e l’Aperitivo a... con l’obiettivo di incontrare residenti e guide locali per scoprire le città toccate dagli itinerari del Quality o i rappresentanti commerciali e gli agenti che hanno condiviso un viaggio in una determinata destinazione. A questi appuntamenti si aggiungeranno poi momenti di formazione con il coach Nicola Bolzan, che interverrà sulla comunicazione.



Imperatore e i webinar 'on demand'

Al progetto di Quality Group fanno eco quelli di altri operatori, che hanno deciso di utilizzare questi giorni per far conoscere più approfonditamente il proprio prodotto. È il caso di Imperatore, che ha messo in campo un progetto di webinar ‘on demand’ per incontrare le esigenze specifche dei singoli punti vendita. A questo, come ricordato dal ceo Luigi Polito, si aggiunge un sito rinnovato che verrà rilasciato entro una decina di giorni.



Il mondo di World Explorer

Anche World Explorer gioca la carta formazione. Il general manager Alessandro Simonetti conferma di aver “deciso di sfruttare questo momento particolare del turismo per fornire agli agenti la possibilità di affinare la loro conoscenza dei paesi che trattiamo attraverso una serie di appuntamenti di webinar online presentati dai nostri esperti product manager”. ‘Il mondo come non l'avete mai visto’ prevede un ciclo di appuntamenti presentati dai brand specializzati African Explorer, Asian Explorer, Sudamerican Explorer, Australian Explorer e Sea Explorer. Il gruppo proporrà poi una serie di incontri dedicati allo sviluppo delle tecniche commerciali e di vendita con focus sul web e sui social.



La piattaforma di Go World

Dal canto suo, Go world ha lanciato una nuova iniziativa sulla piattaforma di e-learning Go Academy per permettere agli agenti di usare questo tempo per aggiornarsi e prepararsi alla ripresa del mercato. Ogni giorno sulla piattaforma sono programmati nuovi corsi su due delle destinazioni in portfolio.



Il futuro

E chissà che anche fra altri operatori non cominci a farsi strada l’idea di utilizzare questo periodo per sostenere la formazione delle adv. Club Med, ad esempio, starebbe pensando a un forte piano di rilancio non appena la situazione si sarà stabilizzata, che potrebbe comprendere anche un progetto in tal senso.