World Explorer: “Con Italian Explorer pronti all'incoming”

"L'idea è nata durante il lockdown ma abbiamo aspettato a presentarla perché non volevamo fosse percepita come un'idea mordi e fuggi": così Alessandro Simonetti (nella foto), titolare di World Explorer, racconta la nascita di Italian Explorer, nuova linea di prodotto con cui il t.o. si prepara a debuttare nell'incoming.

Per il momento, "ci rivolgiamo ovviamente agli italiani, ai quali proponiamo soluzioni che di solito non trovano in adv: per esempio il noleggio barche e l'affitto di ville, oltre tour con accompagnatore e city break diversi dal solito".



L'obiettivo di lungo termine, però, "è l'incoming: il sito infatti è già in italiano e in inglese perché prioritari saranno i mercati inglese, americano e sudafricano, che conosciamo bene. Stiamo studiando anche una terza lingua, che potrebbe essere orientale".



Entro fine mese, intanto, sarà attiva anche la piattaforma di prenotazione hotel, "realizzata con Destination Italia, che ha ottimi contratti con le strutture".