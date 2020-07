Msc: in Francia la coin ceremony della Msc World Europa

Avrà una stazza lorda di oltre 200mila tonnellate ed entrerà in servizio nel 2022. Stiamo parlando di Msc World Europa, la prima nave di Msc Crociere alimentata a Gnl la cui ‘Coin Ceremony’ si è tenuta nei cantieri navali di Chantiers de l'Atlantique a Saint-Nazaire, in Francia.

Un segno tangibile, come spiega Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di Msc Cruises (nella foto), “del nostro impegno verso l’ambiente, come dimostra anche la maggiore riduzione delle emissioni di carbonio della nave rispetto a molte altre navi da crociera esistenti alimentate a Gnl”.



La nave sarà inoltre dotata di un sistema di trattamento delle acque reflue di nuova generazione che supera alcuni dei più severi standard normativi del mondo, e di altre tecnologie ambientali all'avanguardia. “MSC World Europa - aggiunge Vago - è al momento la nave più ecologica tra quelle attualmente esistenti. Con questa nave riconfermiamo anche la volontà di continuare ad investire in tecnologie ambientali di ultima generazione per raggiungere, nel lungo periodo, l’impatto zero delle nostre operazioni”.



A Saint-Nazaire è in costruzione anche la prossima ammiraglia di Msc Crociere, Msc Virtuosa, che sarà consegnata il prossimo anno.