I prezzi non subiranno variazioni e si manterranno in linea con quelli del 2019. Anche perché in una fase di ripresa è fondamentale incentivare i clienti a prenotare, facendo leva sulla percentuale di repeater che tornerà a scegliere Msc Crociere per una vacanza futura. E anche per sostenere il lavoro delle agenzie, duramente messo alla prova da questi mesi di lockdown.

Ha le idee chiare Leonardo Massa (nella foto), country manager di Msc, che sottolinea ancora una volta la fiducia che la compagnia ripone nei punti vendita, “Un anello nevralgico per poter ripartire. Proprio per questo, non abbiamo mai interrotto il fil rouge che ci lega alle agenzie, proponendo webinar – ne abbiamo organizzati oltre 80 in questi mesi – e riprendendo progressivamente le visite dirette in adv. Nella speranza di poter presto tornare a ospitare gli agenti direttamente sulle nostre navi”.



La situazione di emergenza che sta vivendo il comparto crociere “Non cambia di una virgola il nostro atteggiamento nei confronti della rete distributiva, alla quale garantiamo sostegno e investimenti costanti sul piano della formazione, delle formule tariffarie, delle promozioni, degli incentivi”. Per ripartire insieme in volata il prima possibile.