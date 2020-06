Mappamondo approda in Arabia Saudita

È l’Arabia Saudita la nuova destinazione che entrerà nella programmazione di Mappamondo a partire dalla prossima destinazione invernale.

“Eravamo già pronti lo scorso inverno con l’inserimento in programmazione dell’Arabia Saudita, poi con il blocco causato dalla pandemia, abbiamo rimandato – racconta il ceo del tour operator Andrea Mele -. Lo faremo quest’autunno, in concomitanza con la tanto attesa apertura al turismo della remota valle di AlUla, il sito archeologico più importante del Paese e certamente tra i più importanti dell’intero Medio Oriente”.





Per promuovere la destinazione Mappamondo, in collaborazione con Saudi Arabian Airlines e Royal Commission for AlUla, ha organizzato per le Agenzie un webinar che si svolgerà martedì 23 giugno alle 15.00.