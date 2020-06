Tour in Arabia Saudita: il primato di Mappamondo per l'inverno 2020

di Oriana Davini

Era pronto a partire già lo scorso gennaio ma il Covid ha fermato tutto: ora Mappamondo esce allo scoperto e annuncia il debutto in Arabia Saudita.

"Abbiamo preso questa decisione per due motivi - spiega Andrea Mele, ceo del t.o. (nella foto) -: essendo un paese che ha aperto al turismo solo lo scorso settembre rappresenta una vera novità, soprattutto per le adv che hanno clienti con molti viaggi alle spalle. E poi è difficilissimo andarci col fai da te, quindi serve per forza l'intermediazione di t.o. e adv".



Le prime tre partenze sono previste tra Natale e Capodanno 2020: pacchetti di sette e otto notti tra Riyad, la capitale, Al Ula e Jeddah, con voli Saudia e organizzati con Daniel Ponzo, ex a.d. di Kuoni Italia e ora managing director di Zahid Travel. "L'Arabia Saudita è mare, deserto, archeologia, sport, cultura, gastronomia - assicura Ponzo -: ci sono investimenti miliardari in arrivo per il turismo, il potenziale della destinazione è impressionante".