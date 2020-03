Alula, Arabia Saudita: a ottobre la riapertura al turismo

di Adriano Lovera

Almeno in qualche zona del mondo, non si pensa alla crisi ma ai flussi turistici, di fascia lusso, che arriveranno. Succede in Arabia Saudita, nel deserto di Alula, regione patrimonio Unesco che riaprirà ufficialmente al turismo a ottobre di quest'anno.

I lavori vanno avanti, sono previste 1.000 nuove camere entro il 2022 ed entro il 2035 l'attesa è per due milioni di visitatori l'anno, 37% internazionali, 53% sauditi.



Intanto, una delle principali attrazioni, il Maraya Concert Hall, è entrata nel Guinness World Records per essere l'edificio a specchi più grande del mondo. La struttura ha una platea che può ospitare 500 persone sedute e ha accolto esibizioni di artisti come Andrea Bocelli.