SettemariClub, tutte le riaperture per la summer

Si amplia la rosa di proposte di Settemari per la summer. Oltre alle aperture di Grecia, Pantelleria, Cuba e Maldive, tutte operative da metà luglio, l’operatore ha confermato i SettemariClub in Egitto, Baleari, Canarie e nell’isola privata di Santo Stefano.

In Egitto Sharm el Sheikh aprirà dal 2 agosto, con entrambe le proposte Club e Balance. Marsa Alam sarà invece operativa dal 18 luglio e Marsa Matrouth dal 21 luglio.



“La programmazione è in perfetto allineamento con i protocolli sanitari - commenta Martino Dotti, sales manager Settemari -. Un passo fondamentale per soddisfare le esigenze dei viaggiatori post Covid, che certamente saranno, oggi più che mai, propensi ad affidarsi alle agenzie di viaggi per ottenere assistenza e maggiori garanzie”.



Il cronoprogramma

Alle Baleari Minorca riaprirà le porte agli ospiti dal 12 luglio, così come Maiorca, con i tre club che ben si adattano alle norme di distanziamento sociale grazie alle ampie spiagge. È fissata per il 12 luglio anche la riapertura delle Canarie con un’importante novità: la partenza di domenica che si affianca a quella del lunedì. Fuerteventura è l'isola meno coinvolta dalla diffusione del Covid dove Settemari propone un Club, il Monica Beach, posizionato sull’ampia spiaggia di Costa Calma.



L'isola di Santo Stefano

Sempre il 12 luglio aprirà la ‘Isola Privata’ di Santo Stefano con il Settemari Prime Santo Stefano Resort, collegato con voli dai principali aeroporti ital­iani. La struttura, immersa in uno scenario naturalistico unico, caratterizzato da molte calette in grado di garantire massima privacy e distanziamento, ha varato un protocollo sanitario che prevede anche la figura del ‘Care Manager’, oltre a un'App per la prenotazione dei servizi alberghieri.