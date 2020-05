Settemari scalda i motori e si prepara alla ripartenza. Dopo aver sostenuto la distribuzione durante il lockdown, l’operatore del Gruppo Uvet è pronto per la sua ‘fase 2’ programmando l’avvio della stagione estiva dei brand Settemari Club e Jump su Egitto, Grecia, Spagna, Tunisia e Italia.

Il tour operator si appresta a riaprire il Mare Italia, Creta, Rodi, Kos, Alonissos, Marsa Matrouh, Marsa Alam, Djerba, Fuerteventura, Minorca e Maiorca, nel rispetto delle nuove disposizioni anti-contagio.



A queste destinazioni si aggiungono Ganghei, alle Maldive, e Twiga, in Kenya, che, precisa in una nota, il t.o, per la stagione estiva verranno proposti da Jump in solo land o in abbinamento a volato di linea.



Pronti a ripartire

“In questi mesi, abbiamo lavorato in squadra con le catene alberghiere, i corrispondenti locali e le società di animazione – spiega Martino Dotti, sales manager Settemari -. Abbiamo studiato insieme diverse ipotesi in tema di occupazione, distanziamento, sanificazione, attività sportiva ed intrattenimento. Ora siamo pronti a presentare al mercato un prodotto adeguato”.



La nuova programmazione sarà presto prenotabile attraverso i sistemi di teleprenotazione di Settemari e Jump e sarà fruibile, rispettando i protocolli bilaterali tra i Paesi, da inizio luglio, grazie anche alla partnership con Blue Panorama.



Per sostenere la ripartenza, l’operatore prevede un piano commerciale di rilancio che si articolerà su vari livelli: dalla remunerazione per le agenzie, alla flessibilità per il cliente, alle soluzioni per velocizzare la fruizione dei voucher.