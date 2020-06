Uvet Hotel Company prepara l'estate, il calendario delle riaperture

Uvet Hotel Company prosegue nel suo programma di riaperture. Dopo quelle dell’11 e 12 giugno rispettivamente dell’Antica Torre del Nera Spa & Resort a Scheggino, in Umbria, e di Le Picchiaie Resort & Spa a Portoferraio, sull’Isola d’Elba, la società del Gruppo Uvet specializzata nella gestione di hotel e resort sta preparando la riapertura del Santo Stefano Resort & Spa nell’arcipelago della Maddalena, in Sardegna.

Le misure di sicurezza

La struttura, che tornerà operativa il 12 luglio, ha previsto alcuni servizi aggiuntivi, legati all’emergenza sanitaria. Al loro arrivo gli ospiti saranno informati sulle procedure da adottare come il controllo della temperatura, l’ubicazione delle stazioni igienizzanti, l’utilizzo della mascherina negli spazi chiusi e un medico h24 a disposizione. I ristoranti hanno poi ampliato gli spazi e gli orari e aggiunto il servizio al tavolo. Anche i bar rispettano scrupolose normative igieniche e sanitarie e i tavoli vengono sanificati per ogni nuovo cliente. In spiaggia oltre al distanziamento assicurato, lo stesso ombrellone e gli stessi lettini saranno riservati a ogni ospite per tutta la durata del soggiorno.



Il programma

Sempre dal 12 luglio riaprirà in Italia anche il Mursia Resort & Spa sull’isola di Pantelleria. Dal primo luglio tornerà operativo il Gangehi Island Resort & Spa alle Maldive, e dal 15 luglio il Twiga Beach Resort & Spa di Watamu, in Kenya.



Dal primo agosto, invece, saranno disponibili il Deep Blue Inn Resort di Marsa Alam e il Faraana Reef Resort di Sharm el Sheikh, in Egitto.

Gli hotel e i resort sono prenotabili attraverso il sito di Uvet Hotel Company, nelle agenzie di viaggi o tramite il sito di Settemari.