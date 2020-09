Uvet Hotel Company, riapre l'Hotel Berna di Milano

Ha riaperto al termine del rinnovamento di gran parte dell’ingresso e delle aree limitrofe l’Hotel Berna di Milano, la struttura 4 stelle gestita da Uvet Hotel Company.

Situato nel centro della città a breve distanza dalla stazione Centrale, l’albergo dispone in totale di 116 camere suddivise in quattro tipologie, che offrono diverse tipologie di soggiorno e alloggio, senza mai dimenticare comfort e attenzione ai dettagli.



Sono 10 in totale le strutture gestite da Uvet Hotel Company: Santo Stefano Resort nell’arcipelago della Maddalena, Twiga Beach Resort&Spa a Watamu in Kenya, Mursia Resort&Spa nell’isola di Pantelleria, Le Picchiaie Resort & Spa a Portoferraio sull’Isola d’Elba, Gangehi Island Resort delle Maldive, Kilindini Resort di Zanzibar in Tanzania, Hotel Berna di Milano, Villaggio Cala la Luna nell’isola di Favignana, Faarana Reef Resort di Sharm el-Sheik e Deep Blue Inn Resort di Marsa Alam.