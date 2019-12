Viaggi dell’Elefante: la spinta sul lusso fa crescere i numeri

Durante le festività Viaggi dell’Elefante registra numeri in crescita. In generale, per il periodo si è evidenziato un aumento del 43% delle vendite, con un numero di passeggeri maggiore del 35% rispetto al 2018 e un conseguente aumento della spesa media pro-capite.

Tale incremento è indice della fiducia delle agenzie di viaggi verso l’operatore, riposizionatosi sul segmento di alta gamma. Regina del Capodanno è sicuramente l’India, core business del tour operator, ma ottimi numeri si registrano sul Medio Oriente e sul Nord Africa.



Medio Oriente e Nord Africa potenziati

“Abbiamo compiuto un lavoro intenso di programmazione per il Medio Oriente e per il Nord Africa - afferma Enrico Ducrot, managing director di Viaggi Dell’Elefante - aree che, anche se mostrano forti segni di ripresa, suscitano ancora preoccupazioni nel mercato. Il fermento ha portato molti operatori a lanciare offerte civetta; noi invece abbiamo puntato su itinerari personalizzati e ben studiati, strategia che ha funzionato e convinto sia agenzie che viaggiatori”.

La destinazione che più sta crescendo è il Marocco, per cui già a metà 2019 Viaggi Dell’Elefante ha creato una nuova programmazione di cui le agenzie Punto Elefante avranno una prima presentazione durante il viaggio organizzato all’inizio della prossima primavera. Diverso è il discorso dell’Egitto, dove si punta, invece, su una imbarcazione esclusiva solo per i propri clienti.



Obiettivo lusso

"L’offerta delle Maldive è incredibile e molto ampia; per questo le agenzie hanno bisogno di una selezione. Grazie alle iniziative di formazione, in particolare la nostra Ecoluxury Fair di novembre, siamo riusciti a indirizzare i dettaglianti su un prodotto realmente adatto alla propria clientela e garantito dal nostro marchio Blu".



Sudafrica e Namibia stanno registrando un’ottima performance; molto bene anche il Sud America, in particolare l’Argentina, con viaggi di gruppo e il Brasile per gli individuali e il Sud-est asiatico, ove si confermano vincenti i combinati Vietnam e Cambogia e il Laos abbinato alla Thailandia del Nord.

Anche l’Europa segna punti positivi sia per le regioni artiche, grazie all’aurora boreale, che per i Balcani, in particolare Ungheria e Serbia.