Viaggi dell'Elefante apre le vendite per l'estate 2021

Dopo un Capodanno che ha registrato un andamento a segno più, Viaggi dell’Elefante spinge sulla programmazione, rendendo disponibili sul suo portale le partenze fino all’estate 2021.

“Stiamo registrando numeri straordinari i spiega Enrico Ducrot (nella foto), managing director di Viaggi Dell’Elefante - e questo è dato da due fattori: il rafforzamento del rapporto con le agenzie Punto Elefante, un pool di agenzie che hanno sposato la nostra filosofia e che apprezzano il nostro lavoro, ma - aggiunge il manager - la crescita delle agenzie che si approcciano a noi per la prima volta ci fa anche capire come lo sforzo che abbiamo fatto sulla programmazione è stato vincente in un mercato che cerca nel nostro tour operator un punto di riferimento stabile".



L’area che ha riscontrato più successo nel passato inverno è stata quella del Sud Est Asiatico. Particolarmente apprezzati i tour in Vietnam e Cambogia.



Bene anche l’Egitto, l’India, l’Argentina e il Sudafrica, dove, oltre ai viaggi di gruppo, anche il tailor-made e i self drive si confermano best-seller per il target dell’operatore.