Airbnb torna a crescere: ultimo trimestre 2021 a +78%

Airbnb supera la pandemia. Il colosso degli affitti brevi ha chiuso l’ultimo trimestre del 2021 con entrare in aumento del 78%, totalizzato 1,53 miliardi di dollari. Un risultato che supera le previsioni degli analisi, che stimavano un totale di 1,46 miliardi. L’utile netto si è attestato a 55 milioni di dollari, rispetto ai -3,9 miliardi dello stesso periodo del 2020.

Come ricorda ilsole24ore.com a inizio pandemia l’azienda aveva dovuto fronteggiare una situazione particolarmente complessa, che l’aveva spinta a tagliare migliaia di posti di lavoro. A far riprendere il business sarebbe stato poi lo smart working: potendo lavorare da qualsiasi postazione, senza il bisogno di recarsi in ufficio, molti hanno scelto di spostarsi, con soggiorni durati anche settimane, mesi o intere stagioni.