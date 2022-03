Airbnb sospende le attività in Russia e Bielorussia

Airbnb sospende tutte le operazioni in Russia e Bielorussia. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore direttamente dal fondatore della piattaforma home sharing, Brian Chesky, attraverso Twitter.

La piattaforma si allinea così alle decisioni prese da altre aziende europee e statunitensi, che nelle scorse ore - in risposta al conflitto in corso in Ucraina - hanno annunciato la cessazione delle attività in Russia (tra queste si contano anche Airbus e Boeing).



Nei giorni scorsi, Airbnb si è mobilitata in sostegno della popolazione ucraina, mettendo a disposizione dei civili in fuga dal conflitto 100mila alloggi gratuiti.