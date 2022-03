La Russia verso l'uscita da internet

Pochi giorni per una scelta che avrà conseguente ad ampio raggio. La Russia si prepara a uscire dalla rete globale di Internet: entro l’11 marzo, infatti, tutti i server e i domini devono essere trasferiti nella intranet russa.

Come riporta corriere.it i primi siti ad adattarsi alla nuova normativa saranno quelli normativi anche, come viene precisato, per proteggerli dai cyber attacchi.



La comunicazione formale della scelta (e delle regole per i siti della Russia) è stata inviata a tutte le autorità esecutive della Federazione Russa. La notizia è stata poi diffusa dai servizi di intelligence occidentali.



Le indicazioni comprendono anche policy riguardanti le password e la necessità di comunicate al ministero dello sviluppo digitale russo l’esecuzione delle misure.



Per ora l’uscita della Russia da internet in toto è solo un’ipotesi. Ma le iniziative degli ultimi giorni potrebbero portare proprio a questo.