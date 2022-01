App di viaggio più scaricate nel 2021: lo scettro a Google Maps

Google Maps guida la classifica di Apptopia sulle applicazioni di viaggio più scaricate nel 2021, con 106 milioni di download su scala globale. L’applicazione di mappe viene usata non solo per navigare ma anche per scegliere locali e servizi o per muoversi inmodalità diverse. Secondo posto, nonostante in Italia non la si utilizzi molto a causa dei costi, è Uber, con 94 milioni di download.

Terza posizione per Booking.com che è stata scaricata 63 milioni di volte e fa di tutto, per esempio con gli sconti del programma Genius, per tenere fedeli i suoi utenti. La classifica riportata da Repubblica prosegue con Google Earth (57 milioni di download) la piattaforma per esplorare il pianeta terra in ogni suo angolo, che integra la modalità Street View di Maps.

Quinto posto per Airbnb, seguito da DiDi, la Uber cinese lanciata nel 2012. Poco sotto, a 25 milioni di download, c’è Bolt, piattaforma per prendere monopattini a noleggio disponibile in oltre 40 paesi e 200 città in tutto il mondo. Lyft, concorrente di Uber, fa invece contare 23.3 milioni di download.



A seguire l’app dedicata alla mobilità ferroviaria, l’indiana Where is my train?, scaricata 23.1 milioni di volte in un Paese in cui la storica rete su binari conta quasi 120mila chilometri. Chiude la top ten Grab, la più grande superapplicazione del Sudest asiatico attraverso la quale muoversi in auto, bus o scooter, farsi portare il cibo o la spesa a domicilio ed effettuare pagamenti.