Hotelbeds scende in campo a tutela della sostenibilità

Hotelbeds ha pubblicato il suo primo rapporto annuale sulla responsabilità corporativa. Questa prima edizione conferma le informazioni e i risultati più rilevanti in materia ambientale, sociale e di governance relativi al periodo 1° ottobre 2018 - 30 settembre 2019.

Fra i temi rilevanti, la certificazione dell’azienda come ‘Carbon Neutral Organization’ per il secondo anno, per aver compensato le emissioni di carbonio generate negli ultimi due anni. Questo riconoscimento riflette l'impegno di Hotelbeds a ridurre l'impatto ambientale e a garantire la sostenibilità a lungo termine.



E ancora, Hotelbeds ha lanciato un programma di volontariato aziendale che incoraggia a partecipare attivamente alle opportunità di volontariato in tutto il mondo, dando un contributo significativo alle comunità in cui i dipendenti di Hotelbeds lavorano e vivono.



L'obiettivo

La società si è posta anche l'obiettivo generale di ridurre del 5 per cento il consumo di energia, acqua, carta e altre risorse nell'anno fiscale 2019/2020, oltre a ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti.



Joan Vilà, presidente esecutivo di Hotelbeds ha commentato: “Sono lieto di presentare il nostro primo Corporate Responsibility Report, che contiene informazioni su tutti i passi che stiamo facendo per mettere la sostenibilità al centro di tutte le nostre attività. In qualità di leader nel nostro segmento e di distributore di circa 50 milioni di pernottamenti in hotel ogni anno, abbiamo la chiara responsabilità di dimostrare ai nostri partner e dipendenti che gestiamo un modello di business responsabile e trasparente e che prendiamo molto seriamente il nostro impatto ambientale, insieme al nostro impegno per lo sviluppo economico e sociale in tutto il mondo".