Hotelbeds, una nuova strategia operativa per superare la crisi covid-19

Dato l'impatto senza precedenti che il coronavirus avendo sull'industria turistica internazionale, Hotelbeds si concentra su tre priorità principali: proteggere la salute dei dipendenti, sostenere i partner commerciali e garantire la continuità aziendale.

Sostegno ai partner

La pandemia sta avendo un impatto molto significativo sia sulle cancellazioni sia sulle prenotazioni anticipate. “Ciononostante – si legge in una nota diffusa dall’azienda – siamo una società finanziariamente solida. Pertanto, insieme alle attività che stiamo intraprendendo per proteggere l'azienda, siamo in prima linea per resistere a queste circostanze e aiutare i nostri partner a beneficiare pienamente della ripresa non appena si verificherà”.



Le azioni in campo

Le azioni messe in atto da Hotelbeds comprendono smart working per i dipendenti, adattamento dell’orario di lavoro in questa fase, mantenendo intatta la forza per ripartire non appena ci sarà la ripresa.



Inoltre, Hotelbeds ha implementato il personale nei centri operativi in tutto il mondo per rispondere all'altissima richiesta di riprenotazioni e cancellazioni e ha lanciato un portale web dedicato al coronavirus. Quanto alla politica di cancellazione, nella maggior parte dei casi i viaggiatori riceveranno un rimborso completo sulle loro prenotazioni.



Revisione dei contratti

Infine, il portale sta rivedendo tutti i contratti con gli hotel e i partner fornitori, in linea con l'attuale contesto di restrizioni ai viaggi, chiusure di hotel e cancellazioni di voli.

Carlos Muñoz, amministratore delegato di Hotelbeds, ha commentato: “A nome di tutto il team di gestione, desidero ringraziare tutto il nostro staff a livello globale che ha lavorato con grandi impegno e professionalità nelle ultime settimane per rispondere a questo shock imprevedibile. Nonostante la situazione molto difficile che l'industria sta affrontando, siamo certi che la domanda tornerà e, quando questo avverrà, faremo tutto il possibile per aiutare i nostri clienti e partner fornitori a recuperare quanto perduto”.