Hotelbeds riorganizza il settore vendite

Hotelbeds ha messo in atto importanti cambiamenti nel reparto vendite globali per il 2020. In una lettera inviata da León Herce, direttore vendite worldwide, si spiega la nuova struttura nelle diverse regioni in cui opera il portale. Nella lettera, come riportato da preferente.com, Herce spiega che la priorità è semplificare la struttura, responsabilizzare i team di ogni area e facilitare un dialogo semplificato con i clienti. Il direttore vendite ritiene che la nuova struttura offrirà un vantaggio competitivo e rafforzerà la banca letti nella ricerca di maggiore redditività, aumento della quota di mercato e miglioramento del servizio ai clienti.

Un 2020 di cambiamenti

Nella sua lettera, León Herce aggiunge che questa organizzazione nelle aree chiave delle vendite globali di Hotelbeds sarà solo il primo passo in direzione dei nuovi cambiamenti che avverranno nel 2020 nell’ambito delle vendite globali. A seguito di questi cambiamenti, Philip Dickinson ha lasciato Hotelbeds, dove è stato vice presidente vendite per due anni in Medio Oriente, Africa e Asia del Sud e Luis Miguel, ex direttore vendite per l'Europa meridionale, andrà a occupare un ruolo differente.