Vueling e la sostenibilità: tutte le iniziative messe in campo dalla compagnia

Vueling ama la sostenibilità: tutte le iniziative green che la compagnia aerea low cost ha implementato nel corso degli ultimi anni.

Vueling ha a cuore il futuro del pianeta. La compagnia aerea spagnola, parte del gruppo IAG, ha implementato nel corso degli ultimi anni una serie di iniziative sostenibili, con l’obiettivo di affermarsi come linea low cost di riferimento in questioni green.

Da più di 10 anni, la compagnia è sempre più attenta alla questione sostenibilità e propone soluzioni che aiutano a ridurre il più possibile le emissioni di CO2: come la sostituzione di tutti i sedili della sua flotta con un nuovo modello più leggero, gli Slim Seats; o la digitalizzazione di tutta la documentazione per i suoi aeromobili che, a partire dal 2019, ha permesso la diminuzione di 75 kg di carta per ogni volo operato.

Passi importanti, che permettono di costruire un cammino coerente aggiungendo le nuove iniziative di quest’anno: nel 2022, infatti, Vueling ha cercato di rispondere a tantissime necessità, dell’ambiente e dei passeggeri. La prima iniziativa, entrata in vigore a partire da marzo, ha portato una ventata – letteralmente – di leggerezza: tutta la flotta ha adottato l’uso di carrelli del catering più leggeri. Con la sostituzione di tutti i trolley della ristorazione a bordo, la compagnia aerea riesce a evitare l’emissione di ben 600 tonnellate di CO2 all’anno nell’atmosfera. Un risultato davvero importante!



Anche l’approccio nei confronti della plastica è cambiato. Vueling propone infatti un programma di sconti e offerte per incentivare i passeggeri a ridurre l'uso di packaging in plastica monouso a bordo: l’acqua e ogni bevanda costa ben 50 centesimi in meno per tutti coloro che scelgono di portare con sé il proprio bicchiere! Inoltre, come compagnia, Vueling cerca di riciclare il più possibile, la plastica in primis, ma anche la carta e il vetro. Da qualche mese, infatti, tutti gli equipaggi si impegnano a dividere i rifiuti generati durante il periodo di crociera tra riciclabili e non riciclabili.



E ancora. Vueling ha raggiunto un accordo di collaborazione con Exolum, leader in Europa per il trasporto e lo stoccaggio dei prodotti petroliferi, per integrare il servizio Avikor nel processo di acquisto dei biglietti aerei. In questo modo la Compagnia offre ai suoi passeggeri la possibilità di dare un piccolo contributo, sempre su base volontaria, nel giorno del loro volo, operato con carburante sostenibile: rispetto al corrispettivo convenzionale, consente di ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera fino all’80% e si rivela una delle migliori alternative per decarbonizzare il settore dell’aviazione.



Già solo nei primi 3 mesi del progetto, Vueling ha utilizzato più di 20 tonnellate di eco carburante, risparmiando così 60 tonnellate di CO2 totali: l'equivalente di 12 voli tra Barcellona e Palma di Maiorca.



Ma non solo. A partire dal mese di luglio, per ogni passeggero che ha deciso di aderire all’iniziativa, Vueling si è impegnata a contribuire con la stessa quantità di carburante, raddoppiando così il contributo fornito.



I passeggeri che hanno scelto di utilizzare questo servizio hanno ricevuto anche un certificato di accredito del volume di carburante sostenibile usato e delle emissioni di CO2 evitate in conformità con un processo AENOR, ente leader nella certificazione di sistemi di gestione, prodotti e servizi e responsabile dello sviluppo e della diffusione degli standard europei.



Parlando di carburante, Vueling ha fatto altro. Lo scorso 28 giugno, infatti, la compagnia aerea spagnola è riuscita a ridurre il 72% delle emissioni di CO2 – corrispondenti a 7,2 tonnellate – sul volo Lione-Barcellona. Per l’occasione, Vueling ha anche invitato 20 studenti dell’Universitat Oberta de Catalunya e dell’Universidad de Barcelona a viaggiare sull’airbus A320neo per celebrare i “Connecting Europe Days 2022”. Il tutto è stato possibile anche grazie ad ALBATROSS, un’iniziativa del programma SESAR che mira a ridurre le emissioni di CO2 grazie all’ottimizzazione delle traiettorie delle rotte aeree: infatti, il volo operato da Lione a Barcellona è stato ridotto del 16%. Naturalmente, con carburante sostenibile Repsol.



Inoltre, recentemente Vueling ha ricevuto la certificazione ambientale IEnvA Stage 2 di IATA, prestigioso riconoscimento che conferma l’impegno del vettore in tema di sostenibilità. IEnvA, il programma IATA di Environmental Assessment, aiuta a valutare e migliorare le prestazioni ambientali di una compagnia aerea. La certificazione conferma che il vettore ha implementato un Sistema di Gestione della Sostenibilità pienamente certificato e allineato con lo standard internazionale ISO 14001. Vueling ha preso parte al programma nel 2020, anno in cui ha completato la prima fase (Stage 1), diventando la prima compagnia aerea low cost a ricevere questo prestigioso riconoscimento.



Gli obiettivi a breve e lungo termine sono chiari. Entro pochi mesi, Vueling punta a riciclare il maggior numero di rifiuti creati nel periodo di crociera. Entro il 2030, a operare il 10% di voli con carburante sostenibile. Entro il 2050, a raggiungere zero emissioni nette di CO2 grazie al programma Flightpath Net Zero.