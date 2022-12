Potrebbe arrivare nel 2023 il primo volo transatlantico a zero emissioni

Partirà già il prossimo anno il primo volo intercontinentale alimentato solamente a carburante sostenibile per aerei, ovvero il Saf. Il collegamento, operato con un Dreamliner, decollerà da Londra Heathrow per arrivare al Jfk di New York.

Oltre a utilizzare il Saf, come precisa travelmole.com, per il volo si ricorrerà anche ai crediti biochar per azzerare le emissioni di carbonio. E questo tenendo conto del fatto che il carburante sostenibile (costituito sostanzialmente da olii e grassi usati) è in grado di ridurre le emissioni di carbonio del 70% rispetto al tradizionale carburante per aerei.