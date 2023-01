Vueling, Sansavini: “Verso un futuro di dialogo con i dipendenti”

Vueling sta recuperando in modo brillante i numeri pre Covid, risultando la compagnia aerea Iag con i migliori risultati.

Marco Sansavini, dal 2020 ceo della compagnia, èintervenuto sui piani per il futuro e sul nodo scioperi del personale di bordo e in un’intervista rilasciata a Preferente sottolinea come "siamo fermamente convinti che la via del dialogo costruttivo quella giusta, in luogo in luogo del contrasto sindacale". Per questo il manager si impegna a predisporre "contratti collettivi sostenibili per i dipendenti e per l'azienda".

“Vueling è una società di successo e pensiamo che potrà dimostrarlo anche in futuro. Il conflitto con i dipendenti limiterebbe solo le opportunità di investimento, con un impatto negativo sull'occupazione”.



Nonostante la compagnia sia stata costretta a cancellare centinaia di voli dall'inizio degli scioperi, il ce sottolinea che "dal primo giorno di sciopero, il 1 novembre, le operazioni si sono sviluppate normalmente, operando circa il 90% dei voli previsti. Stiamo lavorando con tutte le aree dell'azienda per ridurre al minimo gli effetti e l'impatto delle agitazioni sui nostri clienti e sulla redditività di Vueling, con l'obiettivo di garantire competitività anche in futuro".