Malta chiude un 2023 record: superati i 3 milioni di turisti. Italia primo mercato

Un anno senza precedenti per Malta. Nel 2023, per la prima volta, il Paese ha superato il traguardo dei 3 milioni di turisti internazionali. Un record che supera dell’8% quello raggiunto nel 2019 (quasi 2,8 milioni di turisti).

La spesa dei visitatori stranieri si è attestata a 2,7 miliardi di euro, con una media di 132 euro al giorno per turista, segnando un aumento di un quinto rispetto all’anno pre-Covid.



Italia primo mercato

Primo bacino di riferimento l’Italia, con un market share del 18,4%, seguita dal Regno Unito. Dalla Penisola gli arrivi hanno raggiunto quota 547.991, il 37,6% in più rispetto al 2022 e il 14,3% in più rispetto al 2019.



Con una media pro-capite di 5,7 notti, il totale delle notti relativo al mercato italiano è stato di 3.127.294 (+26% sul 2022), mentre la spesa totale di 335.586 euro (+35% rispetto l’anno precedente) e quella pro-capite è di 612 euro. Ciascuno di questi traguardi, è stato il migliore mai raggiunto dal mercato italiano.



“Il 2023 è stato un anno straordinario in cui abbiamo letteralmente fatto insieme la storia con i migliori numeri di sempre - commenta Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia -, soprattutto perché abbiamo lavorato bene in un momento intenso, di grande competitività in cui il mercato turistico internazionale ha riaperto completamente con un nuovo assetto e nuovi paradigmi del modo di fare turismo. Molti investimenti si sono concentrati sull’ampliamento delle fasce di età del turista tradizionale così come sull’aumento delle possibili motivazioni che portano a scegliere Malta per una vacanza”.



Tamasi continua spiegando anche che “Malta si è impegnata affinché il turismo tornasse ad essere uno dei pilastri fondamentali della propria economia. Allo stesso tempo, per il rispetto e le necessità del territorio, si è lavorato al frazionamento dei flussi turistici lungo tutto l’arco dell’anno e ampliando le aree geografiche in cui indirizzare il turista, mettendo quindi in luce nuove zone dell’arcipelago, con una precisa strategia che mira a rendere tutto il comparto turistico più sostenibile. Attualmente - aggiunge - il mix di prodotti che presenta la destinazione è il risultato di un lavoro di posizionamento che ci accompagnerà in un 2024 che punta ad un turismo di maggiore qualità. Al momento c’è molta attenzione al segmento luxury, inteso anche come possibilità di vivere un’esperienza unica, in un luogo autentico come è Malta”-