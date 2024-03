VisitMalta rinnova la partnership con il Giro d’Italia

Un evento trasmesso in 200 Paesi in tutto il mondo, con un pubblico stimato di 650 milioni di spettatori e, sui social, più di 4,2 milioni di follower. Sono le cifre del Giro d’Italia, una manifestazione di rilevanza mondiale che, quest’anno, si snoderà per 3.386,7 km.

Tra i protagonisti dell’evento anche VisitMalta, che ha deciso di rinnovare la partnership con il Giro d’Italia e che, dunque, sarà presente in tutte le tappe con striscioni e azioni di digital marketing, oltre che con uno stand all’Open Village, adiacente alla zona del traguardo, che offrirà informazioni turistiche sulle isole dell’arcipelago.



Il ruolo del turismo sportivo

"Il turismo sportivo - ha detto all’Itb di Berlino il ministro del Turismo Clayton Bartolo - rimane un pilastro nella nostra strategia di promozione turistica. Questa nicchia continua ad attrarre visitatori desiderosi di esplorare le bellezze delle isole maltesi partecipando o assistendo ai numerosi eventi sportivi che si svolgono nell'arcipelago. Le strutture di livello internazionale di Malta attirano costantemente atleti e allenatori da molti Stati, sottolineando gli elevati standard di ospitalità disponibili nel nostro Paese".



“La collaborazione con il Giro d’Italia - ha aggiunto Carlo Micallef, ceo di Malta Tourism Authority - si inserisce perfettamente nel nostro Piano Strategico per il Turismo, che mira a rafforzare il marketing della destinazione verso un pubblico più specifico e ad aumentare l'attrattiva dell'offerta turistica di Malta e Gozo”.