Malta guarda al lusso, una guida per il target upper level

Una guida alla Malta di lusso è quella realizzata da VisitMalta, che dopo essere stata nominata preferred destination partner da parte di Serandipians, ha deciso di promuovere il segmento luxury sulle isole di Malta e Gozo.

Lo scopo della guida è quello di ispirare i lettori e informare i potenziali viaggiatori sui migliori luoghi da visitare a Malta e Gozo. La pubblicazione sarà presente in diversi touchpoint sia in versione cartacea che digitale oltre ad essere disponibile negli hotel di fascia alta a Malta e Gozo e in altri luoghi rilevanti delle isole.



Al suo interno, un ampio range di informazioni dalle più generali sulla destinazione, ai consigli per viaggi in famiglia, vela, avventura, benessere, idee per itinerari, gastronomia e molto altro ancora.



“Sono molte le possibilità di esclusività e lusso a Malta – dice Ester Tamai (nella foto), direttore Malta Tourism Authority – VisitMalta -, concetti che vanno di pari passo all’idea di autenticità delle cose semplici, genuine, che racchiudono la vera essenza della destinazione e della sua cultura. I servizi e i prodotti maltesi possono essere presentati ad una clientela di alta fascia, ma restano una piccola parte di quanto disponibile sulle nostre isole”.