Nel 2024 visitare La Ville Lumière costerà di più. Con le Olimpiadi Parigi si appresta ad accogliere un’invasione di turisti più intensa del solito. Ma questi dovranno far fronte a una serie di cospicui rincari che riguarderanno diversi servizi.

A partire dalla tassa di soggiorno, che aumenterà del 200% diventando la più alta del mondo. Nel dettaglio, secondo quanto si apprende da fonti internazionali, negli alberghi a 5 stelle questa passerà da 5 euro a notte a persona a 15 euro, mentre nei tre stelle da 1,88 a 5,70.



Louvre e metro

Anche il Louvre ha annunciato un innalzamento delle tariffe. Il biglietto base aumenterà del 29%, passando così dagli attuali 17 ai 22 euro. Le ragioni, secondo quanto precisato dal museo in una nota riportata dall’agenzia di stampa Reuters, risiederebbero nella necessità di dover sostenere costi energetici più elevati.



Nuovi aumenti riguarderanno anche i trasporti, a partire dalle tasse aeroportuali degli scali cittadini per arrivare alla metropolitana. Nel periodo delle Olimpiadi è infatti previsto il rincaro delle tariffe per i turisti. Dal 10 luglio all’8 settembre, chi non risiederà nella Ville Lumière dovrà pagare per una corsa 4 euro e non più 2,10.