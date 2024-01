Parigi, tariffe degli hotel a +40% sul 2019

Crescono nel +12,8% per cento sul 2022 e del +37,7% sul 2019 le tariffe alberghiere a Parigi. Lo dice l’Ufficio del turismo della città, che nel suo osservatorio evidenzia anche come la capitale francese sia quasi ritornata ai numeri di turisti del pre pandemia, con 36,9 milioni di visitatori nel 2023.

La cifra corrisponde a un incremento del +6,8% sul 2022, mentre rispetto ai valori del 2019, ultimo anno pre-Covid, si è ancora sotto del -3,9%.



Le tariffe alberghiere, invece, sono schizzate verso l’alto. L’incremento sul 2022 corrisponde a 183,80 euro in media da gennaio a novembre, malgrado il tasso di inflazione complessivo per il 2023 in Francia sia stato del 5%.



Malgrado questo, le strutture mantengono un livello di attività buono: l’ufficio del turismo evidenzia come, da gennaio a novembre, il tasso di occupazione alberghiera abbia raggiunto il 75,2% complessivo, con un +5,2 punti sul 2022 e -3 punti sul 2019.