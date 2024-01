Parigi: Notre Dame non riaprirà per le Olimpiadi, bisognerà attendere fino a dicembre

I lavori procedono spediti, ma Notre Dame non riaprirà in tempo per i Giochi Olimpici di Parigi. Lo ha annunciato Phillipe Jost, attualmente alla guida del recupero della cattedrale, gravemente danneggiata dall’incendio del 2019.

Per tornare a passeggiare tra le sue navate - si apprende da Preferente - bisognerà attendere fino all’8 dicembre, quattro mesi dopo l’attesissimo evento sportivo.



La guglia progettata dall’architetto Eugène Viollet le Duc è stata interamente restaurata e riposizionata e buona parte delle impalcature saranno smontante entro l’estate, ma è improbabile che i turisti che accorreranno nella Ville Lumière per le Olimpiadi potranno tornare ad ammirare l’interno della cattedrale. Sono ancora diversi gli interventi da portare a termine.



Notre Dame sarà, però, completamente visibile dall’esterno e tornerà a splendere sulla Senna come un tempo.