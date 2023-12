Gran Bretagna: 2024 in crescita nelle previsioni di VisitBritain

Sarà un anno con un altro passo avanti verso la ripresa quello del turismo in Gran Bretagna. E' quanto emerge dalle previsioni per il 2024 di VisitBritain che stimano 34,1 miliardi di sterline di spesa da parte degli stranieri, ossia il 96% di quanto speso nel 2019. Si aspettano, inoltre, 39,5 milioni di arrivi e dunque un +5% a confronto con l'anno in corso.

A primeggiare sarà ancora il mercato statunitense che nel 2024 dovrebbe valere ben 6,7 miliardi di sterline. La Cina, che per Uk nel 2019 era il secondo mercato, nel 2024 continuerà la propria risalita con un valore complessivo di 1,7 miliardi di sterline e un quarto posto in classifica.



Come riporta traveldailymedia.com, le cifre del 2019 - sia per quanto riguarda il numero di arrivi totale sia la spesa dei visitatori internazionali - si raggiungeranno soltanto all'inizio del 2025. G. G.