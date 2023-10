VisitBritain: ecco gli appuntamenti dedicati al trade

VisitBritain è e rimane impegnato nel supportare il trade nella vendita ispirando e mostrando quanto di bello la Gran Bretagna abbia da offrire. L’evento organizzato a Milano insieme a Naar e British Airways è stata l’occasione per presentare prodotto e operativi alle adv, a gennaio vi sarà poi il consueto showcase in UK e ancora dei workshop a Palermo, Bergamo e Verona, in attesa di nuovi appuntamenti a marzo 2024.

“Gli italiani sono molto ‘London focused’ ma noi desideriamo portarli a scoprire altre parti del Paese e vogliamo che ciò avvenga durante tutto l’anno, creando un senso di urgenza e immediatezza”, commenta Cristina Bernabé, Regional Manager Southern Europe di VisitBritain.



E in effetti è proprio la capitale ad attirare il 49% dei nostri connazionali che la scelgono per long weekend e short break anche grazie ai numerosi collegamenti aerei, a seguire la costa sud dell’Inghilterra (17%) e la Scozia (10%). G. G.