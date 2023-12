Il primato della Spagna: 5 milioni di visitatori italiani nel 2023

Sono stati quasi 5 milioni gli italiani che, quest’anno, hanno scelto la Spagna come meta per le loro vacanze. Un risultsto da record, che rappresenta un incremento di 20 punti percentuali rispetto al 2022 e che si accompagna all’incremento della spesa media, salita di 7 punti.

"Abbiamo raggiunto risultati straordinari - dice ad askanews Gonzalo Ceballos, direttore Ente spagnolo del turismo di Roma -, un record per quanto riguarda il numero di arrivi. L'Italia è il quarto mercato internazionale e il terzo sulla connessione aerea. Questo rapporto tra Italia e Spagna deriva dalle esperienze che offriamo e dalle iniziative sia sportive che turistiche che culturali proposte".



I prossimi appuntamenti

Tra gli appuntamenti del 2024 quello che riguarda Valencia, nominata capitale verde europea, mentre Oviedo sarà la capitale gastronomica spagnola e, per quanto riguarda il turismo religioso, il 2024 sarà l'anno giubilare di Caravaca de la Cruz e del cammino della croce.



"Abbiamo lavorato molto sulla sostenibilità turistica, ambientale, sociale, culturale - prosegue Ceballos -. Tanto che Lonely Planet ci ha definito migliore destinazione sostenibile. Nel 2024 Valencia sarà capitale verde europea, titolo assegnato dalla Commissione, riconoscimento all'attività e alle iniziative della città in ambito sostenibile”.