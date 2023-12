E’ quello spagnolo il passaporto più ‘potente’ del 2023 secondo la classifica stilata da VisaGuide.World. La classifica valuta i passaporti di 199 paesi e territori in base a vari fattori per determinarne la forza.

Nel 2023, il documento spagnolo ha acquisito un punteggio pari a 90,36, precedendo Singapore, Germania, Italia e Francia. Nella top ten figurano poi Olanda, Finlandia, Svezia, Norvegia e Danimarca. Fanalino di coda la Somalia, preceduta da Afghanistan, Siria, Pakistan e Iraq.



In questa valutazione, fra i criteri considerati come sensibili compaiono la possibilità di viaggiare senza visto, di ottenere un’autorizzazione di viaggio elettronica, di effettuare l’e-visa, di ottenere il visto all’arrivo, di ricevere il visto presso un’ambasciata o di poter viaggiare senza passaporto. Se al titolare del passaporto non è consentito entrare in un paese, il punteggio sarà inferiore.



Per raggiungere una classifica unica, viene quindi assegnato un valore, il Destination Significance Score (Dss), a ciascuna destinazione in base alla politica di ingresso applicata al passaporto, al Pil, all’indice di potenza, all’indice del turismo e all’indice di sviluppo umano.

In base al Dss, che mixa tutti i fattori indicati, la classifica cambia e al primo posto troviamo gli Stati Uniti, seguiti da Germania, Gran Bretagna e Francia. Nella top ten compaiono anche Giappone, Corea del Sud, Emirati Arabi, Canada, Italia in nona posizione ed Australia. La Spagna figura solo undicesima. In coda a tutti, Afghanistan, in ultima posizione, preceduto da Iraq, Siria, Kosovo e Pakistan.