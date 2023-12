Trasporti in Spagna, gioco a quattro nell’Alta velocità: il ruolo dell’Italia

Il leader indiscusso resta ancora l’Ave, soprattutto sull’asse Madrid-Barcellona, ma in Spagna la concorrenza privata, nell’Alta velocità, sta conquistando sempre più quote di mercato e l’Italia fa la sua parte, erodendo di mese in mese porzioni di business all’operatore pubblico.

Se, infatti, nell’Alta velocità la rete di treni della Renfe, la società nazionale delle ferrovie, continua a trasportare la quota maggiore di viaggiatori, Iryo, la società controllata dalla capofila del Polo Passeggeri del gruppo Ferrovie dello Stato (Fs) Trenitalia, ha concluso il suo primo anno di attività in Spagna con risultati oltre le attese, registrando 5,2 milioni di passeggeri trasportati e un tasso di riempimento dei treni del 70%.



Più quote di mercato

Iryo, in base ai dati riportati da Preferente, ha guadagnato più di 7 punti percentuali nelle tratte verso l'Andalusia e detiene il 32% dei passeggeri nella Madrid-Siviglia e il 26% nella Madrid-Malaga/Granada. Dal canto suo l’altro competitor, Ouigo, raggiunge il 25,8% nella Madrid-Alicante e il 21,9% nella Madrid-Valencia.



Ave resta leader per la tratta Madrid-Barcellona

Sull’asse Madrid-Barcellona, il principale per volumi di passeggeri, l'Ave resta però leader di mercato con una quota del 47% dei viaggiatori. Segue Iryo con il 22,4%, Ouigo con il 19,7% e un altro competitor, Avlo, con l'11%.



Cifre in aumento

Quattro operatori, dunque, sono scesi in campo per accaparrarsi porzioni di un business in costante aumento. Secondo i dati raccolti dalla National Markets and Competition Commission (Cnmc), infatti, i diversi concorrenti hanno totalizzato 8,4 milioni di passeggeri nel periodo tra giugno e settembre, il che rappresenta un aumento del 32% su base annua. L'incremento maggiore di traffico si è registrato per la direttrice Madrid-Valencia (+96%, con 1,4 milioni di passeggeri), seguita dalla Madrid-Alicante (+66%, quasi un milione di viagfgitori) e dalle tratte da e per l'Andalusia (+30%).