Anguilla: più collegamenti per la destinazione in inverno

Inverno con voli in crescita per l’isola di Anguilla. American Airlines ha lanciato un potenziamento del volo Miami-Anguilla con un collegamento due volte al giorno dal 20 dicembre 2023 fino all'estate del 2024, con collegamenti disponibili da/per il Regno Unito e il Canada.

Per i viaggiatori provenienti dall'area metropolitana di New York, l'Aurora Anguilla Resort & Golf Club offre voli charter diretti per l'isola dall'aeroporto della contea di Westchester (HPN). L'Aurora

Charter Air Service opera da metà dicembre ad aprile 2024 ed è disponibile sia per i clienti dell’Aurora che per i viaggiatori da e per Anguilla che non soggiornano nel resort.



Dal Regno Unito, l’isola è accessibile tramite British Airways o Virgin Atlantic da Antigua, seguito da un breve trasferimento in volo tra le isole per Anguilla. Un'alternativa è con KLM/Air France via Amsterdam/Parigi fino a St Maarten, seguita da una breve

trasferimento in barca o con volo.



Anche il servizio intraregionale si è ampliato per questa stagione invernale con nuove rotte tra Anguilla, Antigua e St. Barth. Anguilla Air Services opera voli di linea tra Anguilla e Antigua tre volte a settimana il martedì, venerdì e sabato.



Trans Anguilla Airways offre voli giornalieri tra Anguilla e St. Kitts, Nevis, Antigua, St.Eustatius e San Martin. Sono attivi servizi di linea anche per Tortola (BVI) e Virgin Gorda.



Tradewind Aviation, che ha un codeshare con British Airways, offre prenotazioni interline, opererà un servizio tra Antigua e Anguilla da metà gennaio 2024 all'inizio di aprile, il sabato e la domenica. Tradewind introdurrà anche un servizio di linea da St. Barths a Anguilla tre volte a settimana tra il 18 gennaio e l'8 aprile 2024, rispetto al programma regolare il servizio da San Juan ad Anguilla sarà operativo cinque giorni a settimana dal 14 dicembre fino all’ 8 aprile 2024.