Anguilla, nuovo collegamento Cape Air con St. Thomas da marzo

Un nuovo collegamento per Anguilla. Cape Air a partire dal prossimo 8 marzo collegherà l’isola con St. Thomas, nelle Isole Vergini Americane.

Il volo giornaliero è operato con un orario ottimizzato per le coincidenze a St. Thomas: sono infatti disponibili itinerari di collegamento sui portali di United Airlines, Delta Air Lines e JetBlue Airways.



"Cape Air è presente nella regione dei Caraibi da oltre venticinque anni - dice Linda Markham, presidente e ceo del vettore -. Una parte significativa della nostra attività è incentrata sul collegamento delle comunità insulari alle città hub e sul fornire un accesso conveniente ai voli sui nostri vettori partner”.



"Come ministro dell'Aviazione e del Turismo, mi fa molto piacere vedere il ripristino del servizio di Cape Air tra Anguilla e le Isole Vergini Americane” commenta Haydn Hughes, ministro del Turismo per Anguilla.