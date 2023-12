Anguilla, i Caraibi formato famiglia

Spiagge incontaminate, ristoranti e hotel esclusivi per un soggiorno indimenticabile ad Anguilla. Quest'isola dei Caraibi britannici, per le sue caratteristiche, è una destinazione perfetta per chi ama il mare e cerca una totale immersione nella natura, per chi desidera il giusto relax e naturalmente per organizzare romantiche lune di miele.

Consigliata, inoltre, per vacanze in famiglia e tra amici grazie alle strutture alberghiere e alle ville disponibili in loco, questa meta caraibica ha la capacità di regalare momenti fuori dagli schemi.



A livello globale, nel 2019, ha visto giungere oltre 166mila visitatori di cui più di mille provenienti dall'Italia, mercato che in Europa occupava la seconda posizione dopo il Regno Unito. Dopo la pandemia, un crollo inevitabile con un 2022 in ripresa che complessivamente ha portato oltre 72mila arrivi.



Il 2023 dovrebbe concludersi con risultati ancora migliori soprattutto in virtù di una capacità aerea incrementata. Secondo i dati attualmente disponibili, infatti, solo a settembre sono stati accolti 4.371 visitatori, ossia +60,4% rispetto allo stesso mese del 2022.