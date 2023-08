Anguilla Air Services, più voli tra Antigua e Anguilla

Anguilla Air Services potenzia i collegamenti tra Antigua e Anguilla. A fronte dell’aumento della domanda, la compagnia aerea ha aggiunto un nuovo volo tra le due isole, che entrerà in attività nel prossimo autunno.



A partire dal 3 novembre, il vettore opererà quindi 3 frequenze a settimana: il martedì, venerdì e sabato.

I servizi sono previsti in partenza alle 14 il martedì e il venerdì; e alle 16.30 il sabato.



A supporto delle agenzie, il vettore fa sapere in una nota, che l’operativo sui Gds è disponibile in collaborazione con Hahn Air Systems e potrebbe guidi figurare come Hahn Air Services (HI), ma la sua gestione rimane in capo ad Anguilla Air Services (AAS).