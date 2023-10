Evitare gli spostamenti non necessari. Questa, al momento, l’indicazione del Ministero degli Esteri per gli italiani che hanno programmato un viaggio verso Israele. Sul portale Viaggiare Sicuri, la Farnesina scrive: "Si invitano i connazionali a rinviare il proprio viaggio, in caso di spostamenti non strettamente necessari".

Riguardo i connazionali presenti in Israele e nei territori palestinesi, la Farnesina invita a "evitare spostamenti non strettamente necessari, mantenere la massima attenzione, restare informati e seguire le indicazioni delle Autorità locali". Nelle aree limitrofe alla Striscia di Gaza e nel Golan e nelle aree più vicine, "raccomanda di seguire con particolare attenzione le indicazioni di sicurezza suggerite dallo 'Home Front Command' israeliano".



Gli spostamenti

Per quanto concerne gli spostamenti, i valichi terrestri di frontiera con la Giordania potrebbero subire chiusure improvvise. La Farnesina consiglia perciò "di monitorare gli aggiornamenti forniti dalle Autorità locali, sia giordane sia israeliane, che potrebbero in qualsiasi momento disporne l'apertura e la chiusura e limitarne il funzionamento".



Resta ancora attiva, salvo eccezioni legate al regime di emergenza, la rete ferroviaria. Per verificare orari e/o eventuali riduzioni dell'operatività dei treni, è possibile consultare questo link.



Informazioni e numeri

Ulteriori informazioni per la sicurezza sono invece consultabili qui.



Per le emergenze è possibile contattare: l'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv: 00972 (0) 54 8803940 e 00972 35301901; il Consolato Generale a Gerusalemme: 00972 (0) 505 327166 e 00972(0) 547 688399; e l'Unità di Crisi allo 0039 0636225.