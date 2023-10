Ita ha sospeso tutti i collegamenti verso Israele per la giornata odierna. La linea aerea ha deciso di sospendere per oggi i voli verso Tel Aviv in attesa di prendere una decisione più mirata per l’intera settimana. La decisione della compagnia aerea italiana segue quelle dei principali vettori europei che a partire da ieri hanno sostanzialmente bloccato le rotazioni verso Israele dopo i sanguinosi eventi dei giorni scorsi.

Eurocontrol ha invece segnalato alle compagnie aeree di non utilizzare alcuni corridoi verso Israele e in queste ore potrebbe decidere almeno la sospensione dei voli commerciali. Molti voli anche low cost, vedi Wizz Air, hanno sospeso l’attività’ verso gli scali israeliani e nelle prossime ore la lista delle cancellazioni pare destinata ad allungarsi. r.v.