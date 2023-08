Ras Al Khaimah festeggia un primo semestre da record: le novità in campo

Primo semestre record per l’emirato di Ras Al Khaimah. La Tourism Development Authority ha infatti calcolato che l’emirato nel primo semestre 2023 ha accolto 600.000 visitatori, con un incremento totale del 14,8% rispetto al primo semestre 2022.

La performance è dovuta, secondo la Ras Al Khaimah Tourism Development Authority , a una serie di investimenti, partnership e iniziative che hanno spinto la destinazione anche sul mercato internazionale, che rappresenta il 52% di tutti gli arrivi.



Fra le iniziative, è stata ampliata la strategia del trasporto aereo grazie alla partnership con Qatar Airways che sfrutta il network globale del vettore per fornire un accesso diretto all'Emirato, è stato siglato un accordo con Fti Group per incrementare i flussi turistici dalla Germania e aumentare il numero di arrivi da uno dei primi cinque mercati di provenienza dei visitatori dell'Emirato.



Si è inoltre registrato un importante aumento della domanda (room nights) con una crescita anno su anno del +33,6%, grazie all'introduzione di nuovi brand alberghieri nell'Emirato nel 2022. Fra i nuovi hotel in programma il Nobu Al Marjan Island (300 camere) nel 2026, Westin Resort (257 camere) nel 2024, Le Méridien Al Marjan Island Resort (350 camere) e Earth Shore Al Marjan Island (265 camere) nel 2025. Con le inaugurazioni di Anantara Mina Al Arab (174 chiavi) e Sofitel Al Hamra (300 chiavi) previste per quest'anno, oltre a diversi altri brand globali in arrivo nel prossimo futuro, l'Emirato prevede di raddoppiare il numero di camere nei prossimi anni. Tra questi il più grande investimento estero diretto: 3,9 miliardi di dollari Usa per Wynn Al Marjan Island destinato ad accelerare l'ascesa dell'Emirato come importante destinazione turistica globale. Il progetto del resort integrato è stato presentato all'inizio di quest'anno e comprenderà oltre 1.500 camere, suite e ville, negozi, un'area gaming, un centro eventi all'avanguardia, strutture per il benessere e Spa, 24 ristoranti e lounge e un'ampia scelta di intrattenimento.



Inoltre, il Paese ha accolto sei scali di quattro navi da crociera di lusso, per un totale di oltre 2.500 passeggeri ed equipaggi e ha intenzione di introdurre licenze per la celebrazione di matrimoni civili e di nuovi programmi per rafforzare la posizione dell'Emirato come destinazione wedding.



"Il 2023 si preannuncia come l'anno migliore di sempre per l'Emirato: i risultati del primo semestre dimostrano l'efficacia del muoversi velocemente, del restare rilevanti e dell’implementare le attività - ha dichiarato Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority -. È essenziale mantenersi agili e continuare a sviluppare l'offerta turistica di Ras Al Khaimah creando esperienze diversificate e stimolanti per tutti. Abbiamo grandi ambizioni e siamo fiduciosi di superare i nostri obiettivi per il 2023”.