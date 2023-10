Ras Al Khaimah, arriva il corso online in italiano per adv e t.o.

di Martina Tartaglino

Arriva il primo corso di training online in italiano per agenzie e tour operator di Raktda, Ras Al Khaimah Tourism Development.

Un mezzo in più per scoprire la destinazione Ras Al Khaimah che tra gennaio e giugno 2023 ha accolto 600mila viaggiatori internazionali, con un incremento del 14,8% rispetto allo stesso periodo del 2022. Dal 1° novembre Qatar Airways opererà il volo giornaliero diretto tra Doha e l'aeroporto internazionale di Ras Al Khaimah. Questo collegamento si affianca ai voli già attivi di Air Arabia (che dallo scorso 7 dicembre collega Milano Bergamo con Sharjah, uno dei sette mirati e più vicino a Ras Al Khaimah) e ai collegamenti con scalo di Emirates (via Dubai).



Sul fronte hospitality, Raktda mira ad aumentare il numero di camere con l’apertura annunciata di nuovi resort: Anantara Mina Al Arab e Sofitel Al Hamra previsti per quest'anno, Westin Resort nel 2024, Le Méridien Al Marjan Island Resort e Earth Shore Al Marjan Island nel 2025, Nobu Al Marjan Island nel 2026, Wynn Al Marjan Island e W Al Marjan Island nel 2027.