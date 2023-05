Emirati Arabi: a Ras Al Khaimah approda il lusso di Wynn Resorts

Wynn Resorts, sviluppatore e gestore di resort di lusso quotato in borsa negli Stati Uniti, ha scelto Ras Al Khaimah per il suo primo progetto multimiliardario nella regione del Medioriente e dell’Africa del Nord (Mena).

Il nuovo indirizzo del lusso degli Emirati si chiama Wynn Al Marjan Island e sarà sviluppato con i partner locali Marjan LLC e RAK Hospitality Holding LLC. Il resort, prima struttura sulla spiaggia del gruppo Wynn, presenterà un concept di design ispirato dal paesaggio marino di Al Marjan Island, un’area residenziale dell’Emirato che si estende su quattro isole. L’investimento stimato è di circa 3,9 miliardi di dollari ed è destinato a trasformare la silhouette di Wynn Al Marjan Island, rendendola una destinazione turistica globale e aprendo la strada a una rapida espansione dei settori commerciali collegati al progetto.



Camere e servizi

Le camere previste saranno 1.500, comprese suite e ville anche per soggiorni di lunga durata e la gamma di servizi sarà molto ampia e includerà un'area gaming, 24 food outlet e lounge, innovative esperienze Spa e di benessere, un'area per lo shopping di lusso, un centro all'avanguardia per gli eventi, un teatro che ospiterà esclusivi spettacoli e altro ancora.



“Abbiamo trascorso l'ultimo anno a progettare e pianificare meticolosamente Wynn Al Marjan Island, considerando con attenzione la sua location esclusiva" ha dichiarato Craig Billings, ceo di Wynn Resorts, anticipando come l’inaugurazione sia prevista all’inizio del 2027.