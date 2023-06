San Francisco lancia una campagna da 6 milioni di dollari

La San Francisco Travel Association lancia una campagna promozionale da 6 milioni di dollari. Si chiama 'Always San Francisco' e ritrae alcuni dei luoghi iconici della città come il Golden Gate Bridge, quartieri popolarissimi come la colorata Chinatown e le numerose esperienze a disposizione dei visitatori.

Questa iniziativa di marketing, come si legge su travelweekly.com, è rivolta sia al segmento leisure sia al Mice con la volontà di comunicare a player strategici posizionati nei mercati internazionali.



Per il 2023, San Francisco Travel ha previsto un totale arrivi di 23,9 milioni di visitatori (+29% sul 2022 ma ancora -16% sul 2019) con una spesa complessiva di 8,9 miliardi di dollari, ossia 1 miliardo in più rispetto al 2022. G. G.