San Francisco, attesa una crescita di italiani del 36%

“Il volo tra Roma e San Francisco di United Airlines è una grande opportunità" spiega Joe D’Alessandro, ceo e presidente di San Francisco Travel durante la serata di presentazione del nuovo collegamento organizzata da San Francisco Travel, United Airlines e Visit California.

“Il mercato italiano è molto importante per la California e si posiziona al quarto posto a livello europeo dopo Uk, Germania e Francia per arrivi a San Francisco. Con questo collegamento miriamo a raggiungere quota 71mila italiani già quest’anno, con una crescita del 36% sul 2022, per arrivare ai 200mila arrivi entro il 2024”.



Tra prodotti consolidati e novità, San Francisco punta su sostenibilità, wedding, enogastronomia e luxury. “Il territorio offre tante bellezze naturali e puntiamo a sviluppare viaggi rispettosi dell’ambiente. Gettonati anche i viaggi di nozze e gli itinerari enogastronomici, mentre sta crescendo sempre più il segmento lusso”.



United Airlines servirà più aeroporti in Italia di qualsiasi altra compagnia statunitense offrendo, nella stagione estiva 2023, dieci voli diretti giornalieri dall’Italia agli Stati Uniti.

Paola Trotta