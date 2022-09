San Francisco non si ferma, ecco le novità per i turisti

di Gaia Guarino

San Francisco si conferma una delle destinazioni più apprezzate a livello mondiale, e non è un caso che il Time l'abbia inserita tra le 'One of the World's Greatest Places' del 2022. Tante sono le novità di questa vibrante città della California che non smette di stupire i visitatori.

Durante l'estate, per esempio, ha aperto il Presidio Tunnel Tops, ossia un parco urbano con vista sul Golden Gate Bridge, e diverse sono le news anche sul fronte hospitality. Vi è grande attesa per svelare il risultato del restauro dell'Hyatt Regency, che con un investimento da 55 milioni di dollari riaprirà i battenti a ottobre con delle camere completamente nuove.



A giugno hanno aperto invece l'hotel Sir Francis Drake (ora Beacon Grand) da 418 stanze, l'1 Hotel San Francisco da 200 camere e il LUMA hotel con altre 229 stanze.



Infine, anche il San Francisco International Airport non si è fermato aggiungendo linee internazionali e voli domestici tra cui quelli operati dalla low-cost Breeze Airways. Oltre a essere tornato in attività il Louis A. Turpen Aviation Museum & Library, l'aeroporto ha reso nuovamente disponibile pure la SFO Museum Video Arts room e le Yoga Rooms.