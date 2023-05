Oms verso la dichiazione di fine pandemia

Il cerchio potrebbe definitivamente chiudersi. L'Oms potrebbe essere pronta a dichiarare la fine della pandemia, a poco più di 3 anni da quell'11 marzo 2020 in cui l'organismo pronunciò per la prima volta la parola che poi sarebbe diventata familiare a tutto il mondo. Solo poche settimane prima, il 30 gennaio 2020, l'Oms aveva dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale.

Come riporta ilsole24ore.com, le valutazioni sono in corso in questi giorni, ma sono ancora da vedere i dettagli relativi ad esempio alle raccomandazioni sulle vaccinazioni.



Intanto, sul fronte europeo, l'Ecdc ha fornito una serie di raccomandazioni per il dopo pandemia, come gli investimenti in sanità pubblica e la preparazione in anticipo per eventuali prossime emergenze.